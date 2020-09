Nach Krawallnächten – Leipzig bereitet sich auf nächste Demo vor

In den kommenden Nächten soll es aller Voraussicht nach ruhig bleiben, doch Leipzig macht sich schon für die nächste große Aufgabe bereit. Für den kommenden Samstag wurde eine Demonstration quer durch die Stadt angemeldet, d, wie Polizeisprecherin Mandy Heimann erklärt.

Ob Leipzig die nächste Krawall-Nacht droht, wird sich zeigen. Der Demonstrationstitel "Storm the fortress - Break all borders!" lässt Zündstoff erahnen. Oberbürgermeister Burkhard Jung und Polizeipräsident Thorsten Schulze trafen sich am Montag zum Gespräch, um das weitere Vorgehen zu erörtern. Dazu soll am Dienstagmittag in einem Pressegespräch die Öffentlichkeit informiert werden. Die Polizei wird ihre Einsatzkräfte im Connewitz derweil bis dahin nicht verstärken, um nicht als Aggressor aufzutreten.