Dresden/Sachsen- Anna Seidel darf an den Olympischen Winterspielen in Peking teilnehmen. Für die 23-jährige Vize-Europameisterin 2021 im Shorttrack geht damit nach ihrer schweren Verletzung im vergangenen Jahr der Traum von der dritten Olympiateilnahme ihrer Karriere in Erfüllung. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie sie sich nach ihrer langen Krankheit erholen konnte, welche Ziele sie sich gesetzt hat und wie ihre Zukunft aussieht.