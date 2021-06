Nach Leichenfund in Gorbitz – Mörder muss ins Gefängnis

Zum Wochenstart wird ein 21-Jähriger dem Haftrichter im Dresdner Landgericht am Sachsenplatz vorgeführt. Der Afghane soll in diesem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Gorbitz einen Menschen getötet haben. Daraufhin hatte er sich selber bei der Polizei gemeldet. Die Polizei sichert Spuren am Tatort und befragt Bewohner. Die Kriminalpolizei muss nun die Hintergründ der Tat herausfinden.