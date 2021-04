Nach mehreren CORONAFÄLLEn im Team – HC ELBFLORENZ IN QUARANTÄNE

Dresden - Die Mannschaft des HC Elbflorenz, die in der 2. Handball-Bundesliga derzeit einen echten Höhenflug hinlegt, wird nun durch das Coronavirus jäh gestoppt. Nach mehreren Coronafällen begab sich das gesamte Team bereits am Mittwoch geschlossen in eine mindestens zweiwöchige Quarantäne. Die kommende Partie gegen Emsdetten ist bereits abgesagt. Über mögliche weitere Spielverlegungen wird die Liga so bald wie möglich Auskunft geben.