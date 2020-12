Nach Pleite in Erlangen: DHfK Leipzig will wieder punkten

Die Handballer des SC DHfK wollen in der Bundesliga weiter angreifen. Nach der verlorenen Partie gegen den nun Tabellenzehnten HC Erlangen am vergangenen Wochenende wollen die Handballer des SC DHfK wieder Punkten. Am Donnerstag geht es gegen die HSG Wetzlar. Noch vor wenigen Wochen hatten die Handballer des SC DHfK den Derby-Sieg gegen Magdeburg eingefahren. Die Grün-Weißen konnten die Gäste aus Sachsen-Anhalt in der heiß umkämpften Partie mit 33:29 bezwingen. Dagegen war am Samstag gegen Erlangen bei den Jungs die Luft raus, erklärt der Chefcoach.