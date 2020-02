Nach Prokop-Aus: DHfK-Geschäftsführer Günther übt Kritik

Der Ex-Bundestrainer wohnt in Leipzig und ist als Gast und Freund vom DHfK immer willkommen, sagt DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther. Mit André Haber als aktuellen Trainer seien die Messestädter allerdings sehr zufrieden. Eine Rückholaktion des ehemaligen Trainers kommt also nicht in Frage, so Günther.