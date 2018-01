Nach RB-Heimspiel: 500 HSV-Fans verwüsten Leipziger Hauptbahnhof

Eine Körperverletzung, drei Sachbeschädigungen, zwei Beleidigungsdelikte, einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz und eine Brandstiftung sowie eine starke Verunreinigung des Hauptbahnhofs durch ca. 500 Hamburger Fans. Circa 1400 Gästefans reisten am 27. Januar mit der DB AG nach Leipzig an. Dabei wurden durch Unbekannte in einer S-Bahn Gepäcknetze beschädigt. Im Personentunnel am Hauptbahnhof Leipzig wurde Pyrotechnik gezündet. In einer ICE- Toilette kam es kurz vor Ankunft des Zuges in Leipzig zu einer Brandstiftung. Bundespolizisten löschten den Brand. Der ICE konnte vorerst nicht weiterfahren.