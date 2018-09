Nach Spielabsage – HCE gewährt Dynamo-Fans Ermäßigung

Mit dem Spiel gegen den VfL Eintracht Hagen können Sportfans den Heimauftakt der Saison 2018/19 in der BallsportArena Dresden erleben (hier geht's zum Vorbericht). Anwurf ist 19:30 Uhr.

Und übrigens solidarisieren sich weitere Sportvereine mit den Dynamo-Fans: So gewährt der Dresdner SSV Fußball mit Vorlage der Eintrittskarte bei seinen Heimspielen am Wochenende freien Eintritt. Das nächste Spiele steht Sonntag an: 08:45 Uhr kicken die D-Junioren gegen Post SV Dresden Abt. Fußball und SV Loschwitz, 11:15 Uhr die A-Junioren gegen FV Blau Weiß Zschachwitz und 15 Uhr die 1.Herren gegen SV Eintracht Dobritz 1950.