Nach Tod von Dixie Dörner – Gedenkplatz im Stadion

Der Tod von Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner sorgt für tiefe Trauer – in der Sportgemeinschaft, im „Dynamoland“ und in der gesamten Fußballwelt. Der Rekordspieler und Ehrenspielführer der SG

Dynamo Dresden ist in der Nacht zu Mittwoch im Alter von 70 Jahren verstorben. Hunderte Nachrichten erreichten den Verein im Laufe des Mittwochs.

In enger Zusammenarbeit zwischen Vereinsgremien, Geschäftsstelle, Sport, aktiver Fanszene und Stadionbetreiber wurde noch am Mittwochnachmittag im Rudolf-Harbig-Stadion eine temporäre Gedenkstätte für das Dynamo-Idol errichtet.