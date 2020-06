Nach tödlichem Unfall: erneut Diskussion um Abbiegesystem

Leipzig, Ampelkreuzung Richard-Lehmann-/Zwickauer Straße: Blumen und Kerzen stehen an der Stelle, an der Anfang der Woche eine 35-jährige Radfahrerin auf tragische Weise ums Leben kam. Ein abbiegender Lkw hatte die junge Frau erfasst und tödlich verletzt. Schon wieder, mögen einige sagen. In Leipzig gab es in den letzten Monaten und Jahren immer wieder Fälle, bei denen Fahrradfahrer in ähnlichen Situationen ums Leben kamen.

Forscher: "Abbiegeassistenten können Unfallzahl verringern"