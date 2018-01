Nach Zusammenstoß mit Tram: 26-jährige Frau schwer verletzt

Die Ursache für den Zusammenstoß am Samstagnachmittag ist noch unklar. Wie die Polizei mitteilt, sei die Frau unter der Tram zum Liegen gekommen und wurde schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Vorfall musste der Straßenbahn-Verkehr in diesem Bereich komplett eingestellt werden, inzwischen rollen die Bahnen aber wieder. Durch das Heimspiel von RB Leipzig kam es am Abend zu langen Staus rund um die Jahnallee.