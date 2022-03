Nachfrage nach Arbeitskräften in Dresden gestiegen

In Dresden waren im Februar 17.161 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind knapp 3.000 Arbeitslose weniger als im Februar des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,7 Prozent. Laut Jan Pratzka, dem Leiter der Dresdner Arbeitsagentur, ist die Nachfrage nach Arbeitskräften im Februar merklich gestiegen. Mit mehr als doppelt so vielen gemeldeten Arbeitsstellen, habe die Dresdner Wirtschaft einen deutlichen Bedarf an Fachkräften.

Insgesamt wurden 1.486 Stellenangebote an den Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Dresden gemeldet - über 500 mehr als noch im Januar dieses Jahres. Die meisten Stellengesuche kamen dabei aus den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, aus dem Gesundheits- und Sozialwesen und der öffentlichen Verwaltung.