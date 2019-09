Nachhaltig unterwegs durch Chemnitz

Das Highlight der Woche ist der MOBI-Tag am 20. September. Vor dem Dr.Wilhelm-André-Gymnasium in der Henriettenstraße wird einiges geboten. Mobiles Fahrradkino, Testen verschiedener Simulatoren, Probefahrten mit dem städtischen Elektro- oder Lastenrad, Rollstuhlbasketball und Rollator-Sicherheitstraining sind nur einige Aktionen, die es an diesem Tag zu erleben gibt.