Nachhaltigkeit auch im eigenen im Haushalt

Kleine Veränderungen helfen der Umwelt

Die Nachhaltigkeit spielt nicht nur im persönlichen Umfeld eine immer größere Rolle. Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist mittlerweile in allen Lebensbereichen angekommen. Nachhaltiges Verhalten zeigt sich bereits beim Kochen. So wird empfohlen, bei Kochtöpfen immer einen Deckel zu verwenden, da auf diese Weise während des Kochvorgangs weniger Energie verbraucht wird. Bei der Zubereitung von Mahlzeiten im Ofen sollte Umluft anstatt Unter- oder Oberhitze verwendet werden. Dies spart sowohl Strom als auch Zeit. Beim Verlassen eines Zimmers ist es wichtig, immer das Licht auszuschalten, dies ist nur Gewohnheitssache, ganz schnell bekommt man das in seine Abläufe rein, Klinke runter, Schalter aus. Außerdem sollte die Beleuchtung nur dort eingeschaltet werden, wo auch eine Lichtquelle benötigt wird. Oft wird das Licht jedoch in der ganzen Wohnung oder im gesamten Haus eingeschaltet, ohne daran zu denken, dass dadurch ein erheblicher Energieverbrauch verursacht wird. Mit LED- oder Energiesparlampen, die bis zu 90 Prozent weniger Energie verbrauchen als z.B. Glühlampen, können der Stromverbrauch und damit die eigene Stromrechnung signifikant reduziert und gleichzeitig für Nachhaltigkeit gesorgt werden.

Auch Wasser sollte im Haushalt sparsam verwendet werden, da Wasser die wertvollste Ressource ist und auch dafür ist für seine Bereitstellung immer erst mal Strom notwendig. Duschen anstatt Baden ist eine Möglichkeit, Wasser zu sparen, denn für eine volle Badewanne werden etwa rund 120 Liter Wasser verbraucht, während beim Duschen bereits 70 Liter Wasser genügen. Beim Geschirrspülen kann gleichermaßen Energie und Wasser eingespart werden, wenn der Geschirrspüler voll beladen und das Sparprogramm eingeschaltet wird. Um einen nachhaltigen Haushalt zu führen, müssen unter Umständen einige Gewohnheiten aufgegeben oder geändert werden. Allerdings bewirken bereits kleine Dinge große Veränderungen und schonen die Umwelt.