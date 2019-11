Nachhaltigkeit – der neue Wettbewerbsvorteil für Unternehmen?

Wo sich Nachhaltigkeit und soziale sowie gesellschaftliche Verantwortung insbesondere aus der Perspektive der Wirtschaft einordnen lässt, beantworteten Unternehmer ganz praktisch. Die Dresdner TU-Ausgründung "Cloud and Heat" z.B. entwickelt, verkauft und installiert innovative Rechenzentren-Container. Die Serverabwärme wird zum Heizen von Gebäuden und zum Erwärmen von Wasser genutzt. Damit werden Heiz- und Kühlenergie sowie jede Menge CO2 eingespart, so Dr. Jens Struckmeier - Gründer von "Cloud and Heat Technologies GmbH.

Das Fazit des Expertenabends: Eine grün-soziale Unternehmensausrichtung bietet Potenziale für Kostensenkung, Erschließung neuer Märkte und vor allem auch bei der Kunden- und Mitarbeiterbindung. Themen, die für den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg eine wichtige Rolle spielen können.