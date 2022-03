Nachts Teilsperrungen bis April auf der Autobahn 4

Vom 28.03. bis 01.04.2022 finden auf der Richtungsfahrbahn Erfurt zwischen den Anschlussstellen Chemnitz-Ost und Chemnitz-Glösa Baugrunduntersuchungen statt. Hierfür werden einzelne Fahrstreifen temporär gesperrt, der Verkehr wird wechselweise zweistreifig an den Tagesbaustellen vorbeigeführt.

In den Nächten vom 27.03. bis 29.03.2022 finden auf der Richtungsfahrbahn Dresden im Bereich der Tank- und Rastanlage Dresdner Tor Sanierungsarbeiten statt, hierbei wird der Verkehr jeweils einstreifig an den Nachtbaustellen vorbeigeführt. Die Rastanlage wird jeweils nachts für den Verkehr gesperrt, alternativ stehen der vorherige Parkplatz mit WC Am Steinberg oder der nachfolgende Parkplatz mit WC Am Eichelberg zur Verfügung. (Die Autobahn GmbH des Bundes)