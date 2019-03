2006 riefen die Schwestern Susanne & Simone Meyer-Götz Ihre ersten Currywurst-Filiale in der Dresdner Neustadt ins Leben. Beflügelt durch den schnellen Erfolg wurde am Schillerplatz in Dresden und ein weiterer Filiale in Leipzig eröffnet. 2017 folgte Pirna als erster Franchisepartner. Doch durch einen schweren familiären Schicksalsschlag musst dieser im November 2018 schweren Herzens das Franchiseprojekt vorzeitig beenden. Nach kurzer Pause und erfolgreichen Betreiberwechsel, ist Curry & Co. Pirna wieder zurück.Tischkicker, Musik, Party, Spieleabend & eine Anzahl an Veranstaltungen sollen wieder auf dem Program im Curry & Co. in Pirnaers Altstadt stehen.

Curry & Co. | Pirna - Altstadt

Dohnaische Str. 41 am Engelserker

01796 Pirna

Mehr Infos gibt es auf www.curryundco.com