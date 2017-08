Nachtschicht: Der Matratzen-Test auf der Prager Straße

FREIWURST für ALLE: Wer steigt mit uns ins Bett?

Sophia Matthes hat in der aktuellen NACHTSCHICHT mitten auf der Prager Straße die neuen Betten vom Hotel Pullman ausgetestet. Alle die sich mit ins Bett gelegt haben, haben eine Currywurst von Curry & Co. bekommen. Denn direkt vor dem Hotel Pullman steht seit April ein Curry & Co. Imbisswagen von den Dresdner Currysisters Susanne und Simone Meyer-Götz.

Grund für den Betten-Test: Seit kurzem schlafen die Gäste des Pullman Dresden Newa besser als je zuvor. Das Hotel hat sich neue hochwertige Qualitätsmatratzen zugelegt. Wer mit ins Bett gestiegen ist, seht ihr in der neuen Folge: