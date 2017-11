Nachtschicht: Die fabelhafte Welt der Miss Rockester

Ihre facettenreiche Stimme nimmt einen mit auf eine Reise in die Vergangenheit bei „Every Fair“ (Shakespeare Sonett 18), lässt einen Verweilen in der Gegenwart bei „Halt mich fest“ und schenkt einem Hoffnung auf eine gütigere Zukunft in „Breathe in“. Doch auch ernsthaften und kritischen Gedanken verschließt sich das zweite Album nicht. So werden bei Songs wie „Ticket to the sky“ und „Mein Fluss“ durchaus auch die dunkleren Seiten unserer Zeit beleuchtet, doch nie ohne ganz Hoffnung auf das Licht am Ende des Tunnels zu verlieren.

Musikalisch wird Miss Rockester dabei unterstützt von Gitarrist Krishn Kypke, Percussionist Stephan Salewski und Cellist Martin Höfert.