Nachtschicht: Dresdner Kult-Imbiss jetzt auch in Pirna! Freiwurst für alle!

Pirna - „So soll es sein" antworteten Anne und Paul Ochotzki und planten fortan ihr Curry & Co. in Pirnas Altstadt. Nach Monaten der Planung und Umsetzung hat das Paar am Sonntag die Tore zu ihrem Curry & Co. auf der Dohnaischen Straße am Engelserker geöffnet. Damit haben die Currysisters Susanne und Simone Meyer-Götz neben ihren drei Filialen in Sachsen nun auch den ersten Franchise-Partner an ihrer Seite. Sophia Matthes ist mit der NACHTSCHICHT bei der Eröffnung in Pirna dabei gewesen.