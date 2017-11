Nachtschicht feiert mit Julvisor skandinavische Weihnachten

Dresden - Diesmal feiert Sophia Matthes in der Dresdner Neustadt sozusagen skandinavische Weihnachten. Denn sie hat die Band Julvisor zu Gast, die Weihnachtslieder von Island bis Finnland zelebrieren. Ob in Skandniavien anders gefeiert wird als bei uns und was es mit einer Kinder fressenden Weihnachtskatze auf sich hat, erfahrt Ihr in der neuen NACHTSCHICHT aus dem Curry & Co.