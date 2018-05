Nachtschicht mit Deutschlands bester Marching Band

Dresden - In der Nachtschicht hat Sophia Matthes diesmal Deutschlands erfolgreichste Marching Band zu Gast. Der Spielmannszug Oberlichtenau ist mit seinen Trommlern in die Dresdner Neustadt angereist. Die rund 60 Frauen und Männer des Marsch- und Drillkontingents haben erst Gold und Silber beim World Music Contest in den Niederlanden geholt.