Nachtschicht: Trinken für den guten Zweck!

Trinken für den guten Zweck: Bei jeder Quartiermeister-Bestellung in den Curry & Co. Filialen werden in den kommenden drei Monaten 0,50 € an ein lokales Projekt gespendet. In der neuen Nachtschicht-Folge stellt Sophia Matthes mit den Machern der Biersorte die vier Vereinsprojekte vor.

Unterstützt werden bei der Aktion:

- Treberhilfe Dresden e.V. | Curry & Co. in Dresden (Neustadt)

- Aktion Zivilcourage e.V. | Curry & Co. in Pirna

- Leihladen Dresden | Curry & Co. in Dresden (Blasewitz)

- KulturLeben Leipzig & Region | Curry & Co. in Leipzig

Mehr Infos in der Nachtschicht und auf www.curryundco.com