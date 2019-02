Nachtschicht: Udo Lindenberg liebt diese Coverband

In der Nachtschicht-Sendung hat Sophia Matthes El Paniko und das Katastrophenorchester zu Gast. Die Lindenberg Coverband aus Chemnitz ist die einzige, die Udo so gut findet, dass er schon ein paarmal selbst mitgesungen hat. El Paniko feiert in diesem Jahr 15. Jubiläum mit großer Party am 30. März im Luxor in Chemnitz. Was die Band schon mit Udo Lindenberg erlebt hat, seht Ihr in der neuen Folge: