Nachwuchs bei den Erdmännchen

Erdmännchen sind Nesthocker, erst so langsam trauen sich die Kleinen auch aus dem Bau, auch wenn sie noch etwas tapsig unterwegs sind. Dafür haben junge Erdmännchen einen "Babysitter" der sie begleitet, sobald sie außerhalb ihres schützenden Baus unterwegs sind. Grundsätzlich kümmert sich jedoch die gesamte Gruppe um den Nachwuchs . Bei ihrer Geburt haben die Kleinen noch Augen und Ohren geschlossen. Erst nach zwei Wochen öffnen sich diese. Bis dahin verlassen sie den schützenden Bau nicht. Mittlerweile wagen sie die ersten Schritte nach draußen. Noch sind aber nicht alle Geschwister so mutig. An diesem regnerischen Tag trauen sich nur drei hinaus. Doch es sind noch mehr im Bau. Die Königin hat einen großen Wurf gelandet, sechs Erdmännchen sind in diesem April zur Welt gekommen.