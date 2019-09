Nachwuchs im Tierpark Chemnitz

Ende Juni kam der Nachwuchs bei Familie Manul zur Welt. Die ersten Wochen verbrachten die Jungtiere zusammen mit ihrer Mutter ausschließlich in der Wurfbox. Mittlerweile können die drei, zwei Katzen und ein Kater, mit etwas Glück auch im Außengehege beobachtet werden. Die größten Chancen hat man dabei morgens oder am späten Nachmittag. Auch der Vater hat Zugang zur Familie. Steppenfüchse und Manule bewohnen teilweise denselben Lebensraum und sind gut an extreme Witterungen angepasst. Große winterliche Kälte und sommerliche Trockenheit verkraften sie unter anderem durch einen Fellwechsel. Gerade das weiche und seidig wirkende Winterfell des Korsaks wird der Art oft zum Verhängnis, da es als Pelz sehr begehrt ist und die Tiere deshalb bejagt werden.