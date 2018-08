Nächste Schule für Leipzig in den Startlöchern

Im Stadtteil Leipzig-Wahren wurde am Montag ein Fördermittelbescheid durch Kultusminister Christian Piwarz überreicht. Mit diesem wird der Bau der künftigen Schule am Opferweg 1-3 gefördert. Von den Gesamtkosten in Höhe von zehn Millionen Euro übernimmt der Freistaat 6,6 Millionen Euro. Das denkmalgeschützte Schulgebäude (Baujahr 1894) wird durch die Modernisierung reaktiviert. Der Neubau wird dann auch endlich den Anforderungen einer Grundschule gerecht um noch besser auf die Bedürfnisse der Grundschüler einzugehen.

Schulstandort bekommt Einfeldsporthalle