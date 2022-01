Nächste Umtauschfrist von Führerscheinen beginnt

Der Umtausch soll sicherstellen, dass alle in der EU noch in Umlauf befindlichen Führerscheine ein einheitliches und fälschungssicheres Muster erhalten. Zuständig für den Umtausch des Führerscheindokuments ist die Fahrerlaubnisbehörde des aktuellen Wohnsitzes. Es ist mit Blick auf den Ablauf der Umtauschfrist am 19. Januar 2023 ratsam, sich bereits frühzeitig und spätestens ein halbes Jahr im Voraus einen Termin zu sichern und nicht bis kurz vor Fristablauf zu warten. Wer nach Ablauf der Frist in eine Verkehrskontrolle gerät, riskiert eine Geldbuße auferlegt zu bekommen.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist überdies beschlossen worden, dass bis 19. Juli 2022 keine Verwarngelder für Personen ausgeschrieben werden, die die zuvor erwähnte erste Frist (Geburtsjahr 1953-58) bisher nicht eingehalten haben.

Weiterführende Informationen und eine Übersicht zu den Umtauschfristen erhalten Sie unter folgendem Link: https://www.verkehr.sachsen.de/15389.html