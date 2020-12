Nächster Covid-19-Fall bei RB Leipzig

Auch der 18-jährige Mittelfeldspieler Lazar Samardzic hat sich mit dem Virus infiziert. Das gab Cheftrainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Manchester United bekannt. Der Spieler befindet sich ab sofort in häuslicher Quarantäne. Somit wird der 18-Jährige, der vor kurzem seinen ersten Scorerpunkt in der Bundesliga sammelte voraussichtlich in diesem Jahr nicht mehr im Rot-Weißen Trikot auflaufen.