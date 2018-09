Nächster Rückschlag für die SC DHfK Handballer

Auf die verletzungsgeplagten Handballer des SC DHfK Leipzig wartet am Sonntag in Kassel eine schweres Auswärtsspiel. Am vierten Spieltag der DKB-Handballbundesliga wartet die MT Melsungen auf die Messestädter. Neben den vielen verletzten Spielern der Grün-Weißen muss an diesem Wochenende auch auf Cheftrainer Michael Biegler verzichtet werden. Der Coach hatte bereits am Dienstag nach dem Heimspiel gegen Bietigheim Herzkreislaufprobleme und lässt sich derzeit intensiv in seiner Heimat Aschaffenburg untersuchen. Vertreten wird ihn Co-Trainer André Haber gemeinsam Jugendkoordinator Matthias Albrecht. Anwurf zur Partie ist Sonntag 16 Uhr.

Marvin Christmann