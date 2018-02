Nächstes Endspiel für den CFC

Chemnitz – Der Chemnitzer FC empfängt am Samstag zum Heimspiel die Spielvereinigung aus Unterhaching.

Für die Himmelblauen ist ein Sieg im Kampf gegen den Abstieg Pflicht. Ein paar Tage hatten die Chemnitzer Fußballer Zeit, um die herbe 1:6 Niederlage in Osnabrück zu verarbeiten. Doch jetzt liegt der Fokus voll und ganz auf dem anstehenden Spiel gegen Unterhaching. Mit dem Tabellenfünften erwartet den CFC eine schwere Aufgabe im eigenen Stadion.

Trainer David Bergner will jedoch keine Schlüsse aus dem Osnabrück-Spiel direkt auf die anstehende Partie ziehen.

Ein Sieg in der community4you-ARENA ist für die Himmelblauen bitternötig, will man doch noch Anschluss an die Nichtabstiegsplätze halten. Anpfiff der Partie am Samstag ist um 14 Uhr.