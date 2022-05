Namen sprühen gegen das Vergessen

Vor 80 Jahren begannen in Sachsen und Thüringen die großflächig geplanten Deportationen der jüdischen Bevölkerung, mehr als tausend jüdische Menschen wurden am 10. Mai 1942 aus Thüringen und Sachsen abtransportiert. Die Aktion der Stadt Chemnitz mit den Buntmacher:innen wird umrahmt von den Lesungen unter dem Titel „Das demokratische Chemnitz liest!“, die an die Bücherverbrennungen durch die Nazis im Jahr 1933 erinnern. So findet unmittelbar im Vorfeld am gleichen Ort im Innenhof der TU Chemnitz eine Lesung von verbrannter Literatur statt. Die Leseaktion „Das demokratische Chemnitz liest!“ startet am Dienstag zum Sonnenaufgang um 5.27 Uhr und endet zum Sonnenuntergang um 20.43 Uhr. Die TU Chemnitz ist eine von elf verschiedenen Orten, an denen verbrannte und unterdrückte Literatur gelesen wird.