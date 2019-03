Narren übernehmen die Leipziger City!

Bis auf den Marktplatz übertrug sich die gute Laune der Besucher und Karnevalisten. Neben einem bunten Bühnenprogramm aus Tanz und Gesang war auch die Verleihung der Goldenen Rose wieder ein Highlight. Das "Leibzscher Bliemchen" wird jedes Jahr an Persönlichkeiten verliehen, die sich das Lachen in Leipzig verdient machen aber auch den Namen der Stadt positiv in die Welt hinaus tragen. In diesem Jahr ging die Goldene Rose an den Thomanerchor.

Ebenfalls wurde das "Goldene Wagenrad" wieder verliehen. Den Preis für den besten Umzugswagen sahnte der Studenten-Waggon ab.

Der Rosensonntag ist neben dem Highlight, auch das Finale der fünften Jahreszeit. Am darauffolgenden Aschermittwoch müssen die Leipziger Narren den Rathausschlüssel wieder zurückgeben.