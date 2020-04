"Wir sind das ganz besondere Spielzeuggeschäft in Dresden, indem persönliche Beratung, Service und Qualität A&O sind. Gern bestellen wir auch Sonderwünsche und senden Ihnen die Artikel zu. Große Auswahl an regionalen Produkten. z.Bsp. Adlerschießen aus Kamenz, Holzspielzeug aus dem Erzgebirge, Werdauer Holzfahrzeuge, Puppen aus Thüringen, Steckfiguren aus dem Tabarz, Kaufladenzubehör von Erzi. Außerdem bieten wir auch Spiele von Haba, eine Auswahl an Kinderbüchern sowie Experimentierkästen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt bei Spielen, die beim Lernen helfen. Rufen Sie uns einfach an und wir finden gemeinsam ein Spielzeug, dass wirklich Freude macht." - Kathrin Dostlebe, Inhaberin Zauberbaum