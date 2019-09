Sächsischer Museumspreis 2019 geht an das Naturalienkabinett Waldenburg.

Dresden - Neben dem mit 20.000 Euro dotierten Hauptpreis wurden zwei weitere Spezialpreise verliehen. Je 5.000 Euro gingen an das Städtische Museum Zittau mit dem in der Klosterkirche ausgestellten Zittauer Epitaphienschatz sowie an das Deutsche Damast- und Frottiermuseum Großschönau mit seiner einzigartigen Textilgeschichte.