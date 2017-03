Naturkundemuseum bald Richard-Wagner-Haus?

Leipzig – Die Kulturstiftung Richard-Wagner-Verband Leipzig plant dem weltberühmten Komponisten ein Haus zu widmen. Ersten Überlegungen zufolge soll dieses im Gebäude des derzeitigen Naturkundemuseums eingerichtet werden.

Das Naturkundemuseum zieht Ende des Jahres 2020 in die Baumwollspinnerei. Das Gebäude am Goerdelerring wäre damit frei für einen neuen Mieter. Träger soll die Kulturstiftung selbst werden. Eine dauerhafte Wager-Ausstellung könnte von den Nachlässen zahlreicher Sammler profitieren, die ihre Stücke regelmäßig an die Stiftung übergeben.