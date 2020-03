Netz empört über Zitat von Leipzigs CDU-Chef

Es ist Sonntagabend, kurz nach 19 Uhr als Leipzigs CDU-Chef Dr. Thomas Feist zum Live-Interview in das LEIPZIG FERNSEHEN Wahl-Studio im Rahmen der OBM-Wahl erscheint. Das Interview beginnt mit einer Frage, ob SPD-Mann Burkhard Jung als Zugezogener kein "echter Leipziger" sei. Thomas Feist hatte in den Wochen vor der Wahl mit dem Spruch "Ein Leipziger für Leipzig" immer wieder dazu aufgerufen, dass mit Sebastian Gemkow ein Leipziger die OBM-Wahl gewinnen müsse. Gemkows Gegner bei der Wahl, der wiedergewählte Oberbürgermeister Burkhard Jung stammt gebürtig aus Siegen, ab 1991 arbeitete er als Schulleiter in Leipzig.

Die Antwort auf die Frage empört nun viele User in den sozialen Netzwerken.

Frage Moderator: "Ist jemand, der seit über 25 Jahren in unserer Stadt wählt kein richtiger Leipzig, mit Blick auf Burkhard Jung?"

Antwort Feist: "Es gibt den schönen Spruch: - Wenn eine Katze im Fischladen Junge bekommt, sind das dann Fische?- "

So reagiert das Netz auf die Aussage von Thomas Feist