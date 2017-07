NEU IM TV: Dresden in Fahrt – Mit der Straßenbahn durch die Stadt

Bei ihren Fahrten quer durch Dresden genießen Straßenbahnfahrer der Dresdner Verkehrsbetriebe die schönsten Ausblicke auf die Elbmetropole. An denen sollt ihr bei uns im Programm teilhaben. Bahnfahren ganz ohne Ticket, das geht ab Dienstag im Zuge unseres neuen Formats „Dresden in Fahrt“. Zusätzlich haben wir euch spannende Infos über die Landeshauptstadt zusammengestellt. Hättet ihr gewusst, dass circa 297,1 Kilometer Schienen in Dresden verlegt sind? Oder dass Löbtau bereits vor Dresden erstmals urkundlich erwähnt wurde? Die Erstausstrahlung der Bahnfahrt auf der Linie 7 seht ihr am 1. August um 19:35 Uhr.