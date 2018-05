Neu: „Talk im Café – Dresdner Stimmen Pro & Contra“

DRESDEN FERNSEHEN, der Fernsehsender für Dresden und Umgebung, sendet täglich 24 Stunden. Das abwechslungsreiche Programm liefert interessante Themen aus Dresden und Sachsen, Veranstaltungstipps, Unterhaltungssendungen und natürlich den Wetterbericht. Stündlich ab 18:00 Uhr sehen Sie in der „Drehscheibe Dresden" alles was die Stadt und die Dresdner aktuell bewegt. Seit Januar 2017 betreibt und vermarktet die Fernsehen in Dresden GmbH auch das FAHRGAST FERNSEHEN in den Dresdner Straßenbahnen.