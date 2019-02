Neubau eines Logistikcenters im Dresdner Norden

Dresden - Mitte des Jahres 2019 soll ein neues Logistikcenter im Dresdner Norden eröffnet werden. Das Zwickauer Unternehmen Weck+Poller siedelt sich in Ottendorf-Okrilla am nördlichen Stadtrand Dresdens mit einem Hallenkomplex mit einer Fläche von rund 17.000 m² an. Zu den Standortfaktoren gehört dabei die Anbindung an die Autobahnen A4, A13 und A17. Zunächst sollen hier etwa 30 Mitarbeiter eingestellt werden.