Der Verein City Leipzig Marketing hat eine Neubewertung der Hospitalisierungsrate gefordert. Wie auch der Handelsverband Sachsen, hat der Verein zwar die Lockerungen für den Einzelhandel in der Corona-Verordnung begrüßt, der Wegfall der „G-Regeln“ komme allerdings zu spät. So verwies Vorstand Thomas Oehme auf Aussagen des Robert-Koch-Instituts. Demnach sei das Infektionsrisiko im Einzelhandel geringer, als beispielsweise in Supermärkten. Da die Hospitalisierungsrate künftig für Maßnahmen im Handel ausschlaggeben sein soll, hat sich Oehme für eine Neubewertung dieser ausgesprochen.