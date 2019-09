Neue Anlaufstelle für Saucenfans eröffnet!

Ganz egal ob rauchige BBQ- und Grillsaucen, Pastasaucen oder doch nur das Salatdressing. Wichtige Grundlage hierfür sind die handverlesenen und sorgsam ausgewählten Zutaten. Das wissen auch Roka und Alexander Gepp. Die beiden Saucenmacher teilen bereits seit 2012 ihre Liebe zu gutem Essen und hausgemachten Soßen mit der Kundschaft.

All das können die Kunden seit Mittwoch auch bei der Familie Henschel in Leipzig erleben. Die Saucenfreunde öffneten ihre neue Filiale in den Promenaden Hauptbahnhof. Beratung steht hierbei an erster Stelle. Wer jedoch mal den Überblick zwischen all den Saucen, Essigen und Ölen verliert, kann sich am Saucenprobiertisch neue Orientierung holen. Das Herzstück des Ladens bietet eine Fülle an Geschmacksexplosionen. Auch an den Regalen kann vieles probiert werden. Neben Britisch Curry und Mango Chili reihen sich hier noch weitere Sorten mit ein.