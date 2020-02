Neue Ausbildung für Schulmediatoren

Chemnitz- Der Verein „Seniorpartner in School Sachsen“ sucht nach Schulmediatoren für den Einsatz an Chemnitzer Grundschulen. Ab Februar wird eine qualifizierte kostenfreie Ausbildung angeboten.

Angesprochen sind jung gebliebene Senioren, welchen Kinder und deren gewaltfreie Kommunikation am Herzen liegen. Ziel der Ausbildung ist es, in zweier Teams einmal wöchentlich für die Streitschlichtung zwischen Grundschülern zur Verfügung zu stehen. Dabei soll den Kindern die eigenständige Streitbeilegung und gegenseitige Wertschätzung beigebracht werden. Die 96-stündige Ausbildung findet im Mehrgenerationenhaus, in der Irkutsker Straße 15, statt.

Folgende Ausbildungstermine sind jeweils von 9 bis 16 Uhr geplant:

24. bis 27 Februar

1.bis 4. April

14. bis 17. April

Anmeldung:

Seniorpartner in School – Landesverband Sachsen e. V.

Wolfgang Engel

Beskidenstraße 1, 01326 Dresden

Telefon: 0351 3128332

E-Mail: info@sis-sachsen.de