Dresden - Er ist weltberühmt und dennoch ein Mysterium: Die Rede ist von Banksy. Der bis heute anonyme Graffiti-Künstler und Maler gilt als einer der einflussreichsten und bekanntesten Künstler der Neuzeit. In der Ausstellung ,,The Mystery of Banksy - A Genius Mind" können Besucher seit neuestem auch in Dresden nachgestellte Werke des Street-Art Superstars betrachten und mehr über die Schaffensprozesse des Künstlers erfahren.