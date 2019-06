Neue Bäume für das Allee-Center Leipzig

Seit Anfang des Jahres wurden hier Schritt für Schritt neue Bäume gepflanzt. So auch in dieser Woche. Die vorherigen Bäume standen bereits 20 Jahre im Center und sind zu groß und zu instabil geworden. Teilweise mussten sie mit Seilen gehalten werden. Daher wurde nun eine Tausch-Aktion gestartet, in den drei Gängen des Centers wachsen jetzt wieder schöne neue Birkenfeigen. Die Grünauer und alle anderen Leipzigerinnen und Leipziger können sich also auf einen Bummel in grüner Atmosphäre freuen.