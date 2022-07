Neue Baustelle in Chemnitzer Innenstadt

Chemnitz- Ab Freitag, dem 29. Juli, bis voraussichtlich 27. August ist auf der Bahnhofstraße im Bereich der Annaberger Straße mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Grund sind Bauarbeiten an der östlichen Gleisüberfahrt von der Annaberger Straße über die Bahnhofstraße durch die CVAG. Dazu wurde ab etwa 11 Uhr der Verkehr über die Linksabbiegespur in Richtung Falkeplatz geleitet. Das Linksabbiegen von der Bahnhofstraße in die Annaberger Straße ist daher nicht möglich. Des Weiteren wird eine der beiden Linksabbiegespuren auf der Annaberger Straße in Richtung Falkeplatz gesperrt. Eine Umleitung über die Zschopauer Straße – Ritterstraße und Gustav-Freytag-Straße wird ausgeschildert. Die Rad-/Fußgängerquerung über die Annaberger Straße wird ab Montag, dem 1. August, gesperrt, die Umleitung führt über den nächsten Übergang an der Moritzstraße.