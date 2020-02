Neue Baustellen sorgen für Einschränkungen

Ab heute sorgen neue Baustellen wieder für Behinderungen im Straßenverkehr. Die Riemannstraße ist halbseitig zwischen Peterssteinweg und dem Floßplatz gesperrt. In dem Bereich wird Bahnstrom verlegt, heißt es von Seiten der Stadt. Vollsperrungen gibt es im Bereich der Bernhard-Göring-Straße zwischen Shakespeare- und Körnerstraße. Bis zum 6.März sind mit Einschränkungen zu rechnen. Eine weitere Vollsperrung gibt es in der Kasseler Straße zwischen Mottelerstraße und Wiederitzscher Straße. Dort wird bis Ende Mai an der Straße gebaut.