Neue Corona Lockerungen für Leipzig

Nach zwei Tagen mit einem leichten Anstieg wurden auch in der Messestadt die Tendenz wieder rückläufig. Erste Lockerungen der Corona-Regeln sind am Mittwoch in Leipzig möglich, solang die Inzidenz weiterhin unter 35 bleibt.



Demzufolge dürfen vermehrt Freizeit- und Kultureinrichtungen, wie zum Beispiel Belantis zeitnah öffnen. Des Weiteren fällt die Testpflicht in vielen Bereichen weg. So besteht die Chance, bald wieder ohne Test einkaufen, essen, schwimmen oder zum Friseur gehen zu können.