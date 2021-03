Neue Corona-Schutzverordnung: Das gilt an Ostern

Sachsen - Am vergangenen Dienstag trafen sich nach der Bund-Länder-Schalte am Montag VertreterInnen der sächsischen Regierung, um die Eckpunkte der neuen Corona-Schutzverordnung vorzustellen. Wir bleiben bis 18. April im Lockdown. Weitere Änderungen gibt es in unserem Zusammenschnitt der Pressekonferenz sowie kompakt zum Nachlesen!