Neue Corona-Verordnung: Messen wieder möglich

Die sächsische Landesregierung will mit ihrer neuen Corona-Verordnung Messen ermöglichen, wieder stattzufinden. Wirtschaftsminister Martin Dulig hat angekündigt, dass diese ab 6. Februar wieder erlaubt sein sollen. Für Besucher werde dann die 2G-Regel gelten, zudem soll die Besucherzahl begrenzt werden. Auch die Leipziger Buchmesse könne so im März nach 3 Jahren Zwangspause wieder stattfinden. Laut Dulig sei das Ziel der Ankündigung, den Veranstaltern sowie Ausstellern Planungssicherheit zu bieten. Die neue Verordnung soll am kommenden Dienstag von der Landesregierung beschlossen werden.